У Литві вже зареєстровано 39 347 біженців з України. За даними Департаменту статистики країни, серед них майже половина – неповнолітні.

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Відомо, що понад 4 тисячі вимушених біженців, які прибули в Литву – діти віком до 6-ти років. Ще понад 12 тисяч – неповнолітні від 6 до 18 років.

Багато українських біженців уже звернулися щодо отримання посвідки на тимчасове проживання з гуманітарних міркувань.

Нагадаємо, що за увесь час війни Росії проти України кордони нашої держави залишили понад 4 мільйони людей.

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