Президент Литвы Гитанас Науседа резко раскритиковал события, которые сейчас происходят в России – там массово задерживают и избивают активистов. Он назвал это "возвращением к эпохе сталинизма"

Такое заявление Науседа сделал на своей странице в твиттере. Эти протесты происходят за освобождение Навального.

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Он подчеркнул, что Литва решительно осуждает жестокие аресты мирных демонстрантов, которые поддерживают Алексея Навального в России.

Отказ в праве на политическую оппозицию – это возвращение к сталинской эпохе. Незаконно задержанные протестующие, в том числе и жена Навального, должны быть немедленно освобождены,

– добавил литовский президент.

Lithuania strongly condemns brutal arrests of peaceful protesters supporting @navalny in Russia. Denying the right to political opposition is a throwback to Stalin's era. Illegally detained protesters including Navalny's spouse must be released immediately. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 23, 2021

Реакция других чиновников

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич также выразил обеспокоенность задержанием жены Навального и других мирных протестующих в России.

Внимание! Юлию Навальную, жену заключенного российского оппозиционера , задержали во время митинга в российской столице.

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