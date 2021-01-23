В Литве жестко раскритиковали подавление протестов в России: назвали сталинизмом
Президент Литвы Гитанас Науседа резко раскритиковал события, которые сейчас происходят в России – там массово задерживают и избивают активистов. Он назвал это "возвращением к эпохе сталинизма"
Такое заявление Науседа сделал на своей странице в твиттере. Эти протесты происходят за освобождение Навального.
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Он подчеркнул, что Литва решительно осуждает жестокие аресты мирных демонстрантов, которые поддерживают Алексея Навального в России.
Отказ в праве на политическую оппозицию – это возвращение к сталинской эпохе. Незаконно задержанные протестующие, в том числе и жена Навального, должны быть немедленно освобождены,
– добавил литовский президент.
Реакция других чиновников
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич также выразил обеспокоенность задержанием жены Навального и других мирных протестующих в России.
Задержание Алексея Навального и протесты: главное
- Оппозиционный политик вернулся из Германии 17 января. Там он лечился от отравления "Новичком".
- Сразу после приземления Навального задержали, а на следующий день взяли под стражу на 30 суток.
- Сторонники политика собрались 23 января на митинги в ряде городов России. Там часто вспыхивают столкновения, есть сотни задержанных.
- На массовые протесты откликнулись и люди из других стран мира. На улицы вышли жители Чехии, Эстонии, Грузии, Нидерландов и Украины.
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