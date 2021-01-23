Президент Литви Гітанас Науседа різко розкритикував події, що зараз відбуваються в Росії – там масово затримують та б'ють активістів. Він назвав це "поверненням до епохи сталінізму"

Таку заяву Науседа зробив на своїй сторінці у твітері. Ці протести відбуваються за звільнення Навального.

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Він наголосив, що Литва рішуче засуджує жорстокі арешти мирних демонстрантів, які підтримують Олексія Навального в Росії.

Відмова в праві на політичну опозицію – це повернення до сталінської епохи. Незаконно затримані учасники протесту, зокрема і дружина Навального, повинні бути негайно звільнені,

– додав литовський президент.

Lithuania strongly condemns brutal arrests of peaceful protesters supporting @navalny in Russia. Denying the right to political opposition is a throwback to Stalin's era. Illegally detained protesters including Navalny's spouse must be released immediately. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 23, 2021

Реакція інших посадовців

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич також висловив стурбованість затриманням дружини Навального та інших мирних протестувальників у Росії.

Увага! Юлію Навальну, дружину ув'язненого російського опозиціонера, затримали під час мітингу в російській столиці.

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