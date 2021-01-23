У Литві жорстко розкритикували придушення протестів у Росії: назвали сталінізмом
Президент Литви Гітанас Науседа різко розкритикував події, що зараз відбуваються в Росії – там масово затримують та б'ють активістів. Він назвав це "поверненням до епохи сталінізму"
Таку заяву Науседа зробив на своїй сторінці у твітері. Ці протести відбуваються за звільнення Навального.
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Він наголосив, що Литва рішуче засуджує жорстокі арешти мирних демонстрантів, які підтримують Олексія Навального в Росії.
Відмова в праві на політичну опозицію – це повернення до сталінської епохи. Незаконно затримані учасники протесту, зокрема і дружина Навального, повинні бути негайно звільнені,
– додав литовський президент.
Реакція інших посадовців
Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич також висловив стурбованість затриманням дружини Навального та інших мирних протестувальників у Росії.
Затримання Олексія Навального та протести: головне
- Опозиційний політик повернувся з Німеччини 17 січня. Там він лікувався від отруєння "Новачком".
- Одразу після приземлення Навального затримали, а наступного дня взяли під варту на 30 діб.
- Прихильники політика зібралися 23 січня на мітинги у низці міст Росії. Там часто спалахують сутички, є сотні затриманих.
- На масові протести відгукнулися й люди з інших країн світу. На вулиці вийшли мешканці Чехії, Естонії, Грузії, Нідерландів та України.
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