Об этом утром 11 апреля рассказал заведующий отделом коммуникации Департамента таможни Литвы Витас Волунгявичюс. В то же время представитель Службы охраны госграницы Рокас Пукинскас отметил, что после выходных в стране сократилось количество подсанкционного транспорта.

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Чтобы избежать убытков, россияне и белорусы меняют логистику передвижений

По словам литовских таможенников, Россия и Беларусь будут избегать пунктов пропуска в странах ЕС. С логистической точки зрения, попытки пересечь границу в обход санкций, несут обеим странам большой финансовый ущерб.

По данным Государственного пограничного комитета Беларуси, на пунктах пограничного контроля с Литвой в понедельник утром проверки ожидали 110 – 340 грузовиков. Между тем, с литовской стороны на границе с Беларусью очереди грузовиков простаивали по несколько суток.

Кроме того, увеличились очереди грузовиков на границе с Калининградской областью России.

Какая ситуация по состоянию на утро понедельника

Сейчас на белорусско-польской границе нет ни одного грузовика. На выезд в Литву фиксируется 550 автомобилей, в Латвию – всего 70.

По данным Литовской дирекции пунктов пограничного контроля, въезда в Беларусь утром ожидали от 400 до 740 грузовиков, а въезда в Калининградскую область в Кибартай – 73 грузовика.

Напомним, что в пятницу вечером вступили в силу санкции Евросоюза, запрещающие грузоперевозчикам России и Беларуси осуществлять деятельность в государствах-членах ЕС. Исключение – продукты первой необходимости (сельскохозяйственные продукты, еда, гуманитарная помощь). Запрет не распространяется на транзит через Литву в Калининград.

Грузовики подсанкционных стран должны покинуть территорию ЕС в течение недели.

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