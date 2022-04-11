Про це вранці 11 квітня розповів завідувач відділу комунікації Департаменту митниці Литви Вітас Волунгявічюс. Водночас представник Служби охорони держкордону Рокас Пукінскас зазначив, що після вихідних в країні скоротилася кількість підсанкційного транспорту.

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Щоб уникнути збитків, росіяни та білоруси змінюють логістику пересувань

За словами литовських митників, Росія та Білорусь уникатимуть пунктів пропуску в країнах ЄС. З логістичної точки зору, спроби переткнути кордон в обхід санкцій, несуть обидвом країнам неабияких фінансових збитків.

За даними Державного прикордонного комітету Білорусі, на пунктах прикордонного контролю з Литвою у понеділок вранці перевірки чекали 110 – 340 вантажівок. Тим часом з литовської сторони на кордоні з Білоруссю черги вантажівок простоювали по декілька діб.

Крім цього, збільшилися черги вантажівок на кордоні з Калінінградською областю Росії.

Яка ситуація станом на ранок понеділка

Наразі на білорусько-польському кордоні немає жодної вантажівки. На виїзд до Литви фіксується 550 автомобілів, до Латвії – лише 70.

За даними Литовської дирекції пунктів прикордонного контролю, в'їзду до Білорусі вранці очікували від 400 до 740 вантажівок, а в'їзду до Калінінградської області в Кібартай – 73 вантажівки.

Нагадаємо, що у п'ятницю ввечері набули чинності санкції Євросоюзу, які забороняють вантажоперевізникам Росії та Білорусі провадити діяльність у державах-членах ЄС. Виняток – товари першої необхідності (сільськогосподарські продукти, харчі, гуманітарна допомога). Заборона не поширюється на транзит через Литву в Калінінград.

Вантажівки підсанкційних країн повинні покинути територію ЄС впродовж тижня.

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