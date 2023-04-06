Ливан выпустил десятки ракет по Израилю: Нетаньяху созывает кабинет безопасности

На севере Израиля раздалось несколько мощных взрывов. Оказалось, что из Ливана боевики "Хезболла" запустили несколько ракет.

В четверг днем из южного Ливана были выпущены десятки ракет, некоторые из которых были перехвачены системой ПВО "Железный купол" над северным Израилем.

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Что известно о ракетной перестрелке

Пуски были совершены лишь спустя несколько часов после того, как поддерживаемая Ираном террористическая группировка Ливана "Хезболла" заявила, что поддержит "все меры", которые палестинские группировки могут принять против Израиля после столкновений в мечети Аль-Акса на Храмовой горе.

В городах Бетцет и Шломе в Западной Галилее, недалеко от границы с Ливаном, раздались сирены. Вскоре после этого сирены продолжали звучать в других городах.

Ракетные обстрелы по Израилю: смотрите видео

На многих видео, опубликованных в сети, видны следы дыма от ракет-перехватчиков "Железный купол".

В Израиле прогремело несколько взрывов: смотрите видео

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху был проинформирован об инцидентах, произошедших в первый день праздника Песах, и проведет оценку с военными и руководителями службы безопасности, сообщил его офис.

Какая ситуация в Израиле: смотрите видео

Есть пострадавшие

Согласно предварительной информации, в результате ракетного удара одна женщина получила легкие осколочные ранения. Другой женщине оказывалась помощь медиков, потому что она находилась в шоковом состоянии.

Какая ситуация в Израиле: смотрите видео

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху регулярно получает информацию о происходящем и проведет оперативное совещание с руководством системы безопасности", – отметили в правительстве Израиля.

В последний раз израильская территория подвергалась таким обстрелам из Ливана в августе 2021 года, тогда было выпущено более 20 ракет.