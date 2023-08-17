Теперь страна должна использовать генераторы и питать ими критическую инфраструктуру. Жители страны возмущены этой ситуацией, ведь в Ливане пока невероятная жара.
Смотрите также Вслед за Кувейтом: Ливан запретит "Барби" за "пропаганду гомосексуальности"
Ливан погрузился в блэкаут
По предварительной информации, в Ливане вечером 16 августа перестали работать единственные в стране электростанций "Дейр-Аммар" на севере страны и "Аль-Захрани". Из-за этого повсюду массово начал исчезать свет, а сама страна погрузилась в блэкаут.
Снабжение электроэнергии в международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте также прекратилось в среду вечером, и сейчас он работает на собственных генераторах, пока не закончится дизельное топливо. Так же остановились станции, подающие питьевую воду в большинство регионов Ливана,
– говорится в сообщении власти.
Граждане Ливана, где сейчас проходит самый жаркий сезон, возмущены всем произошедшим в стране. В то же время власти ливанского государства экстренно приняли альтернативный план по преодолению последствий блэкаутов, в первую очередь для критической инфраструктуры.
"Те, кого это касается, должны осознать, что аэропорт и порт Бейрута являются "красными линиями" и они должны быть снабжены электроэнергией немедленно, при любых обстоятельствах", – сказали представители властей.
Этот план основан на активном использовании генераторов. Однако министр труда страны подчеркнул, что это план на случай чрезвычайных ситуаций, а не устойчивое решение.
Недавно сообщалось, что киевлян могли эвакуировать из-за блэкаутов.
- Один из полковников ВСУ, пожелавший остаться на условиях анонимности, сообщил, что жителей Киева могли эвакуировать из города через постоянные блэкауты. По его словам, столица находилась на грани эвакуации в декабре 2022 года.
- В то же время он подчеркнул, что было одно решающее сражение, которое свело на нет все планы эвакуации. Речь идет о 16 декабря 2022 года, когда россияне выпустили на столицу 49 крылатых ракет, сбивших наши системы ПВО.
- Также глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал, что в Украине отключений электроэнергии не избежать будущей зимой. При этом он подчеркнул, что компания тщательно готовится к потенциально худшему сценарию, который может развернуться зимой 2023 – 2024 годов.