Тепер країна мусить використовувати генератори та підживлювати ними критичну інфраструктуру. Жителі країни обурені цією ситуацією, адже в Лівані наразі неймовірна спека.
Дивіться також Слідом за Кувейтом: Ліван заборонить "Барбі" за "пропаганду гомосексуальності"
Ліван поринув у блекаут
За попередньою інформацією, у Лівані ввечері 16 серпня, перестали працювати єдині у країні електростанцій "Дейр-Аммар" на півночі країни та "Аль-Захрані". Через це повсюди масово почало зникати світло, а сама країна поринула у блекаут.
Постачання електроенергії до міжнародного аеропорту імені Рафіка Харірі в Бейруті також припинилося в середу ввечері, і зараз він працює на власних генераторах, поки не закінчиться дизельне пальне. Так само зупинилися станції, що подають питну воду в більшість регіонів Лівану,
– мовиться у повідомленні влади.
Громадяни Лівану, де зараз проходить найбільш спекотний сезон, обурені всім тим, що сталося в країні. Водночас влада ліванської держави екстрено ухвалила альтернативний план щодо подолання наслідків блекаутів, в першу чергу для критичної інфраструктури.
"Ті, кого це стосується, повинні усвідомити, що аеропорт і порт Бейрута є "червоними лініями" й вони повинні бути забезпечені електроенергією негайно, за будь-яких обставин", – сказали представники влади.
Цей план базується на активному використанні генераторів. Однак міністр праці країни наголосив, що це план на випадок надзвичайних ситуацій, а не стійке рішення.
Нещодавно повідомляли, що киян могли евакуювати через блекаути
- Один з полковників ЗСУ, який побажав залишитися на умовах анонімності повідомив, що жителів Києва могли евакуювати з міста через постійні блекаути. За його словами, столиця перебувала на межі евакуації у грудні 2022 року.
- Водночас він наголосив, що була одна вирішальна битва, яка звела нанівець усі плани щодо евакуації. Мовиться про 16 грудня 2022 року, коли росіяни випустили на столицю 49 крилатих ракет, які збили наші системи ППО.
- Також голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький визнав, що в Україні відключень електроенергії не уникнути майбутньою зимою. При цьому він підкреслив, що компанія ретельно готується до потенційно найгіршого сценарію, який може розгорнутися взимку 2023 – 2024 років.