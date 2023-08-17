Тепер країна мусить використовувати генератори та підживлювати ними критичну інфраструктуру. Жителі країни обурені цією ситуацією, адже в Лівані наразі неймовірна спека.

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Ліван поринув у блекаут

За попередньою інформацією, у Лівані ввечері 16 серпня, перестали працювати єдині у країні електростанцій "Дейр-Аммар" на півночі країни та "Аль-Захрані". Через це повсюди масово почало зникати світло, а сама країна поринула у блекаут.

Постачання електроенергії до міжнародного аеропорту імені Рафіка Харірі в Бейруті також припинилося в середу ввечері, і зараз він працює на власних генераторах, поки не закінчиться дизельне пальне. Так само зупинилися станції, що подають питну воду в більшість регіонів Лівану,

– мовиться у повідомленні влади.

Громадяни Лівану, де зараз проходить найбільш спекотний сезон, обурені всім тим, що сталося в країні. Водночас влада ліванської держави екстрено ухвалила альтернативний план щодо подолання наслідків блекаутів, в першу чергу для критичної інфраструктури.

"Ті, кого це стосується, повинні усвідомити, що аеропорт і порт Бейрута є "червоними лініями" й вони повинні бути забезпечені електроенергією негайно, за будь-яких обставин", – сказали представники влади.

Цей план базується на активному використанні генераторів. Однак міністр праці країни наголосив, що це план на випадок надзвичайних ситуацій, а не стійке рішення.

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