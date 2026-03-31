Ливан требует у посольства Украины выдать "агента Моссада", который там, вероятно, скрывается

В здании посольства Украины в Бейруте якобы находится человек с двойным гражданством Украины и Сирии. Ливанские силовики подозревают его в связях с израильской разведкой.

Местные власти требуют его передачи, сообщает AFP со ссылкой на источники в службах безопасности и среди представителей "Хезболлы".

Что происходит вокруг посольства Украины в Ливане?

По имеющейся информации, речь идет о лице, которую задерживали в сентябре после инцидента вблизи дороги в аэропорт Бейрута. Тогда, по версии следствия, мужчина оставил мотоцикл со взрывчаткой, замаскированной под аккумулятор. Его удерживали представители "Хезболлы" до начала нового витка боевых действий.

Справка: Израиль и Ливан уже несколько десятилетий находятся в состоянии войны. Ливан задерживал десятки людей, которых подозревают в сотрудничестве с Тель-Авивом, – в основном после 2019 года.

После удара израильских сил по району, где его держали, мужчине удалось сбежать – по данным источников, он нашел укрытие на территории украинского диппредставительства.

Ливанская служба общей безопасности сообщает, что смогла задержать еще пятерых человек, которых считают причастными к этой группе, и передала их в суд.

Руководитель службы Хассан Шукеир заявил, что 10 марта украинское посольство обращалось с просьбой разрешить выезд своего гражданина, который находился в дипучреждении и якобы потерял документы. После проверки лицо идентифицировали как фигуранта нескольких расследований, объявленного в розыск.

По словам Шукеира, Бейрут официально сообщил украинской стороне о необходимости передать мужчину, поскольку его подозревают в причастности к сети, связанной с израильской разведкой, которая, по версии следствия, готовила теракты в южных районах города.

