В сети распространяют видео, на котором пропагандисту Russia Today чудом удается уцелеть после падения возле него ракеты в чрезвычайной близости.

Как ракета из Израиля упала возле пропагандиста из России?

На кадрах можно заметить, что корреспондент RT Стив Суини ведет репортаж с юга Ливана. Через секунду он падает на землю, и буквально в 2 метрах от него израильская ракета попадает в землю.

Момент прилета ракеты у пропагандиста: смотрите видео

Как заявили в RT, в результате атаки Суини и его оператор получили ранения. Оба находятся в больнице в Ливане.

Пропагандисты уверяют, что Израиль умышленно их атаковал. Мол, все они были в опознавательных жилетах с надписью "Пресса".

На инцидент уже отреагировала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что израильский удар не был случайным. Об этом якобы свидетельствует то, что ракета попала не в важный стратегический военный объект, а в место проведения репортажа.

"Ждем реакции международных организаций!", – заявила Захарова.

