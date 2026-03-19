В сети распространяют видео, на котором пропагандисту Russia Today чудом удается уцелеть после падения возле него ракеты в чрезвычайной близости.
Как ракета из Израиля упала возле пропагандиста из России?
На кадрах можно заметить, что корреспондент RT Стив Суини ведет репортаж с юга Ливана. Через секунду он падает на землю, и буквально в 2 метрах от него израильская ракета попадает в землю.
Момент прилета ракеты у пропагандиста: смотрите видео
Как заявили в RT, в результате атаки Суини и его оператор получили ранения. Оба находятся в больнице в Ливане.
Пропагандисты уверяют, что Израиль умышленно их атаковал. Мол, все они были в опознавательных жилетах с надписью "Пресса".
На инцидент уже отреагировала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что израильский удар не был случайным. Об этом якобы свидетельствует то, что ракета попала не в важный стратегический военный объект, а в место проведения репортажа.
"Ждем реакции международных организаций!", – заявила Захарова.
Что известно о ситуации в Ливане?
- Войска Израиля вошли в приграничные районы Ливана для наземной операции против "Хезболлы". Операция имеет целью ликвидацию террористической инфраструктуры и уничтожение террористов для обеспечения безопасности жителей севера Израиля.
- Ранее 2 марта "Хезболла" нанесла ракетно-дроновой удар по северу Израиля. В ответ ЦАХАЛ обстрелял инфраструктуру группировки в Ливане. Во время израильского удара по Бейруту был ликвидирован глава политической фракции "Хезболлы" Мохаммад Раад.