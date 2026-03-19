У мережі поширюють відео, на якому пропагандисту Russia Today дивом вдається вціліти після падіння біля нього ракети у надзвичайній близькості.

Як ракета з Ізраїлю влучила біля пропагандиста з Росії?

На кадрах можна помітити, що кореспондент RT Стів Суїні веде репортаж з півдня Лівану. За якусь секунду він падає на землю, і буквально у 2 метрах від нього ізраїльська ракета влучає у землю.

Момент прильоту ракети біля пропагандиста: дивіться відео

Як заявили у RT, внаслідок атаки Суїні та його оператор отримали поранення. Обидва перебувають у лікарні в Лівані.

Пропагандисти запевняють, що Ізраїль навмисне їх атакував. Мовляв, усі вони були у розпізнавальних жилетах із написом "Преса".

На інцидент вже відреагувала речниця російського МЗС Марія Захарова. Вона зазначила, що ізраїльський удар не був випадковим. Про це нібито свідчить те, що ракета потрапила не у важливий стратегічний військовий об'єкт, а у місце проведення репортажу.

"Чекаємо на реакцію міжнародних організацій!", – заявила Захарова.

Що відомо про ситуацію у Лівані?