По Днепру прошел сильный ливень, превратив дороги в "реки": впечатляющие кадры непогоды

В Днепре 7 октября прошел сильный ливень. Из-за непогоды дороги превратились в "реки", а машины должны были буквально плыть по улицам.

Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. Непогода продлится в городе еще в течение дня.

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Какой была непогода в Днепре

Сильные дожди привели к значительным подтоплениям на нескольких улицах в центре Днепра. Метеорологи сообщают, что осадки, как ожидается, будут продолжаться в течение дня.

Сильный ливень прошел по Днепру / Фото Суспильного

На кадрах, которые распространили в сети очевидцы, показывают, что транспортные средства передвигаются по городу с медленно из-за непогоды. А сами условия движения больше напоминают плавание, чем традиционную поездку.

Днепр "плавает" из-за ливня: смотрите видео

Кроме этого, в городе во время ливня образовали "реки". Так, вода стремительно стекала по улицам Олексы Повстенко (Дунаевского) и Михаила Грушевского.

В Днепре образовали "реки" после ливня: смотрите видео

Также из-за сильного дождя образовалась большая лужа на улице Павла Скоропадского (Столярова), которую приходится объезжать через тротуар. Одна из машин уже "увязла" в воде. Движение по улице затруднено.

В Днепре затруднено движение по улицам: смотрите видео

Также плавали машины на проспекте Леси Украинки. Во время ливня затопило подъезд на Калиновой, 96.

В Днепре затопило подъезд: смотрите видео

К слову, синоптики предупреждали жителей Днепропетровской области об опасных и стихийных метеорологических явлениях 7 октября. Тогда метеорологи говорили, что до конца дня по Днепропетровской области ожидается гроза, местами шквалы ветров со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.