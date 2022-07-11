Киев из-за ливня застрял в пробках

Днем 11 июля столицу накрыл мощный ливень. Из-за этого в центре Киева возникли пробки.

Непогода накрыла столицу после обеда. Пробки образовались на многих дорогах.

Напомним Жителей Киева предостерегли о грозе, а во Львовской области объявили штормовое предупреждение

В Киеве километровые пробки

Непогода создала некоторые трудности на дорогах. из-за чего на многих автодорогах образовались пробки. Например, на бульваре Дружбы Народов образовалась пробка протяженностью 2 километра.

Пробки в Киеве после ливня: смотрите видео

Из-за пробок жителям столицы следует заранее учитывать возможные трудности при планировках поездки.

Прогноз погоды не оправдался

Синоптик Наталья Диденко отметила, что ее прогноз по погоде в Киеве не оправдался, что не часто бывает на ее практике. Дело в том, что 11 июля синоптик прогнозировала незначительные осадки в столице, однако все вышло несколько иначе.

По статистике, достоверность прогноза погоды по Киеву достигает 87 – 90%. Это – много. Сегодняшний прогноз попал в небольшие остатки несбывшихся,

– отметила Диденко.

Синоптик объяснила, что Киев попал между двумя зонами значительно более мощной облачности, что должно означать, что сильного дождя не будет. Однако дождь был.

Напомним – Львов накрыла мощная гроза: смотрите видео