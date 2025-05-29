О последствиях непогоды во Львове 24 Канал собрал информацию из местных телеграмм-каналов.

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Во Львове потопы из-за сильного дождя

Синоптики предупредили, что 29 мая ряд областей Украины накроет непогода. В частности, во Львове ожидали утром и днем местами значительные дожди, град, шквалы ветра до 15 – 20 метров в секунду. Там также объявили І уровень опасности, желтый.

На улице Подстригача сильный потоп. Очевидцы рассказали, что авто буквально проплывают через огромную лужу, образовавшуюся посреди дороги.

Жители показали потоп на улице Подстригача: смотрите видео

"Венеция, а не Львов", – пишут в телеграмм-каналах. на Владимира Великого и Симона Петлюры также сильные потопы.

Непогода во Львове: смотрите видео очевидцев

"На улицу Подстригача автомобилям лучше не ехать, они там фактически плывут", – говорят в телеграмм-каналах.

Последствия непогоды на улице Подстригача: смотрите видео

Очевидцы сообщают, что на улице Подстригача заглохла машина. За ней приехала спецтехника.

Машина заглохла из-за потопа / Фото из местных телеграмм-каналов

"Казалось бы, современный ЖК – все должно было бы быть в норме. Но нет" – плавает, – пишут очевидцы.

Последствия непогоды во Львове: смотрите видео

Сильный дождь 29 мая также был в столице Украины. В Киеве после 11 часов началась гроза и сильный дождь – жители поделились жуткими фото и видео непогоды в городе.

Синоптики предупреждали об опасных метеорологических явлениях по городу и области в течение суток 29 мая. Поэтому в регионе также объявили І уровень опасности, желтый.