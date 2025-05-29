Про наслідки негоди у Львові 24 Канал зібрав інформацію з місцевих телеграм-каналів.

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У Львові потопи через сильний дощ

Синоптики попередили, що 29 травня низку областей України накриє негода. Зокрема, у Львові очікували вранці та вдень подекуди значні дощі, град, шквали вітру до 15 – 20 метрів на секунду. Там також оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

На вулиці Підстригача сильний потоп. Очевидці розповіли, що авто буквально пропливають через величезну калюжу, що утворилась посеред дороги.

Жителі показали потоп на вулиці Підстригача: дивіться відео

"Венеція, а не Львів", – пишуть у телеграм-каналах. на Володимира Великого та Симона Петлюри також сильні потопи.

Негода у Львові: дивіться відео очевидців

"На вулицю Підстригача автівкам краще не їхати, вони там фактично пливуть", – кажуть у телеграм-каналах.

Наслідки негоди на вулиці Підстригача: дивіться відео

Очевидці повідомляють, що на вулиці Підстригача заглухла машина. За нею приїхала спецтехніка.

Машина заглухла через потоп / Фото з місцевих телеграм-каналів

"Здавалося б, сучасний ЖК – все мало б бути в нормі. Але ні" – плаває, – пишуть очевидці.

Наслідки негоди у Львові: дивіться відео

Сильний дощ 29 травня також був у столиці України. У Києві після 11 години почалася гроза та сильний дощ – мешканці поділилися моторошними фото та відео негоди у місті.

Синоптики попереджали про небезпечні метеорологічні явища по місту та області впродовж доби 29 травня. Через це у регіоні також оголосили І рівень небезпечності, жовтий.