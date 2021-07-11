Закарпатье оправляется от мощного ливня: подтопило несколько сел – фото, видео

Закарпатье оправляется от последствий стихии, бушевавшей накануне. Было подтоплено автомобильные дороги, дворы и дома местных жителей.

Как сообщили местные спасатели – информации о пострадавших или погибших в результате стихии не поступало. Впрочем, сейчас устанавливают расположение одного человека.

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Последствия непогоды

Больше всего пострадали 4 горных населенных пункта:

пгт Ясиня;

село Лазещина;

село Богдан;

село Луги.

Отрезанными от транспортного сообщения пока остаются почти 400 домохозяйств и жилых домов.

Люди оправляются от ливня

Председатель Ясинянской территориальной общины Андрей Делятинчук на своей странице в фейсбуке также опубликовал фото с последствиями ливня. Люди в комментариях под постами отмечают, что вода немного спала. Впрочем, отметили, что подобные случаи будут повторяться, если не чистить реки и ручейки, укреплять берега, где крутые повороты.

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На месте бурления непогоды работают представители областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Спасатели откачивают воду из затопленных дворов, домов и подвалов, расчищают территории от поваленных деревьев и ила. Объем нанесенного непогодой ущерба еще устанавливается.

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В ГСЧС также отметили, что в результате интенсивных осадков в Раховском районе состоялись подтопления: