14 украинских моряков, членов экипажа танкера "Рута", выпустили из тюрьмы в Ливии, где они находились 3 года. Как доставить их домой – пока решают.

Сейчас моряки проживают в городе Мисурата на северо-западе страны. Об этом сообщили источники ТСН.

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Врач, который помогал морякам в освобождении, рассказал, что состояние здоровья 14 украинцев нормальное. Добавим, что 10 освобожденных моряков в прошлом месяце объявляли голодовку.

Справка. В Ливии из-за пандемии COVID-19 объявили амнистию – иностранных заключенных отправляют домой. Впрочем украинцских моряков отпускать не спешили. Из-за этого они объявляли голодовку.

Что известно об аресте украинцев в Ливии?

Местные ВМС в Ливии задержали судно "Рута" в конце апреля 2017 года. Судно ходило под украинским флагом. В экипаже находились 14 человек, среди них – жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей. Их обвинили в незаконной эксплуатации арендованного государственного морского судна.



Между моряками и ливийскими силовиками несколько часов продолжалась перестрелка перед задержанием.