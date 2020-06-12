14 українських моряків, членів екіпажу танкера "Рута", випустили з в'язниці у Лівії, де вони перебували 3 роки. Як доправити їх додому – наразі вирішують.

Зараз моряки проживають у місті Місурата на північному заході країни. Про це повідомили джерела ТСН.

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Лікар, який допомагав морякам у звільненні, розповів, що стан здоров'я 14 українців нормальний. Додамо, що 10 звільнених моряків минулого місяця оголошували голодування.

Довідка. У Лівії через пандемію COVID-19 оголосили амністію – закордонних в'язнів відправляють додому. Втім українцських моряків відпускати не поспішали. Через це вони оголошували голодування.

Що відомо про арешт українців у Лівії? Місцеві ВМС у Лівії затримали судно "Рута" наприкінці квітня 2017 року. Судно ходило під українським прапором. На екіпажі перебували 14 осіб, серед них – жителі Одеської, Херсонської та Миколаївської областей. Їх звинуватили у незаконній експлуатації орендованого державного морського судна.



Між моряками та лівійськими силовиками кілька годин тривала перестрілка перед затриманням.