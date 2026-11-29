Министерство иностранных дел Ливии отозвало своего посла в Украине Осаму Мохаммеда Аль-Абада Абуль-Касима для консультаций после украинской атаки на город Бенгази. В ведомстве заявили, что не признают действия украинских сил, назвав их нарушением суверенитета страны и международного права.

Об этом сообщило МИД Ливии в социальной сети X в воскресенье, 29 ноября.

Почему Ливия недовольна действиями Украины?

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливии Эль-Тахер Эль-Баур заявил о неприятии действий, совершенных украинскими силами. По его словам, они нарушают суверенитет Ливии и противоречат международному праву.

Во время встречи с послом Осамой Мохаммедом Аль-Абадом Абуль-Касимом стороны обсудили ситуацию после атаки на Бенгази.

Со своей стороны, дипломат проинформировал Эль-Баура о положении ливийской дипломатической миссии в Киеве и условиях жизни граждан Ливии в Украине на фоне продолжающейся войны.

В то же время в сообщении ливийского МИД не привели подробностей атаки на Бенгази и не уточнили, какие именно объекты пострадали.

Напомним, после атаки на российский корвет "Меркурий" в порту Бенгази Президентская Рада Ливии обвинила Украину в нарушении суверенитета страны и возложила на Киев ответственность за удар. Там даже назвали атаку ""объявлением войны" " Ливии и заявили о намерении принять дипломатические и юридические меры.