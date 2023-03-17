По информации СМИ, самопровозглашенная Ливийская национальная армия нашла бочки с ураном у границы с Чадом. Они были в пяти километрах от их предыдущей точки хранения.

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Специалисты будут проводить проверки

Следует заметить, что опасный химический элемент был найден на территории, не контролируемой ливийским правительством.

МАГАТЭ сейчас "работает над проверкой" сообщений национальной армии и пытается узнать, кто и зачем переместил бочки с ураном.

Справка Уран является естественным элементом, который после очистки или обогащения может использоваться в ядерной отрасли.

Однако пропавший в Ливии уран не может быть использован для создания ядерного оружия в его нынешнем состоянии. Его могут использовать в качестве сырья для создания ядерного оружия.

Что предшествовало