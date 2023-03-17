По информации СМИ, самопровозглашенная Ливийская национальная армия нашла бочки с ураном у границы с Чадом. Они были в пяти километрах от их предыдущей точки хранения.
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Специалисты будут проводить проверки
Следует заметить, что опасный химический элемент был найден на территории, не контролируемой ливийским правительством.
МАГАТЭ сейчас "работает над проверкой" сообщений национальной армии и пытается узнать, кто и зачем переместил бочки с ураном.
Однако пропавший в Ливии уран не может быть использован для создания ядерного оружия в его нынешнем состоянии. Его могут использовать в качестве сырья для создания ядерного оружия.
Что предшествовало
- К журналистам попало конфиденциальное заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси для стран-членов, в котором он сообщил, что на месте хранения концентрата урановой руды в Ливии теперь пусто. Куда исчезли бочки с опасным веществом – неизвестно.
- Инспекция этого объекта была запланирована еще на 2022 год, однако тогда ее отложили из-за "ситуации с безопасностью в регионе". В результате инспекцию провели аж 14 марта 2023 года.
- "В ходе инспекции во вторник инспекторы Международного агентства по атомной энергии "обнаружили, что 10 бочек, содержащих примерно 2,5 тонны природного урана в форме UOC (концентрата урановой руды), ранее заявленные (Ливией), не присутствовали на месте", – говорится в заявлении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
- Он отметил, что потеря информации о нынешнем местонахождении ядерных материалов может представлять радиационный риск, а также проблемы ядерной безопасности. МАГАТЭ пообещало выяснить обстоятельства вывоза урана с площадки, название которой не указали, а также найти "утерянные" 10 бочек с ураном.