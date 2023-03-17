За інформацією ЗМІ, самопроголошена Лівійська національна армія знайшла бочки з ураном біля кордону з Чадом. Вони були за п'ять кілометрів від їх попередньої точки зберігання.

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Фахівці проводитимуть перевірки

Варто зауважити, що небезпечний хімічний елемент знайшли на території, яка не контролюється лівійським урядом.

МАГАТЕ наразі "працює над перевіркою" повідомлень національної армії та намагається дізнатися, хто і навіщо перемістив бочки з ураном.

Довідково. Уран є природним елементом, який після очищення або збагачення може бути використаний у ядерній галузі.

Однак уран, що зник у Лівії не може бути використаний для створення ядерної зброї в його нинішньому стані. Його можуть використати як сировину для програми створення ядерної зброї.

Що передувало