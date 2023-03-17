За інформацією ЗМІ, самопроголошена Лівійська національна армія знайшла бочки з ураном біля кордону з Чадом. Вони були за п'ять кілометрів від їх попередньої точки зберігання.
Читайте також Іран збагатив уран до 84%: інспектори МАГАТЕ вказали на ядерну загрозу, – Bloomberg
Фахівці проводитимуть перевірки
Варто зауважити, що небезпечний хімічний елемент знайшли на території, яка не контролюється лівійським урядом.
МАГАТЕ наразі "працює над перевіркою" повідомлень національної армії та намагається дізнатися, хто і навіщо перемістив бочки з ураном.
Однак уран, що зник у Лівії не може бути використаний для створення ядерної зброї в його нинішньому стані. Його можуть використати як сировину для програми створення ядерної зброї.
Що передувало
- До журналістів потрапила конфіденційна заява глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі для країн-членів, у якій він повідомив, що на місці зберігання концентрату уранової руди у Лівії тепер пусто. Куди зникли бочки з небезпечною речовиною – невідомо.
- Інспекція цього об'єкта була запланована ще на 2022 рік, проте тоді її відклали через "ситуацію з безпекою в регіоні". У результаті інспекцію провели аж 14 березня 2023 року.
- "У ході інспекції у вівторок інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії "виявили, що 10 бочок, які містять приблизно 2,5 тонни природного урану у формі UOC (концентрату уранової руди), раніше заявлені (Лівією), не були присутні на місці", – мовиться у заяві глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.
- Він зауважив, що втрата інформації про нинішнє місцеперебування ядерних матеріалів може становити радіаційний ризик, а також проблеми ядерної безпеки. МАГАТЕ пообіцяло з'ясувати обставини вивезення урану з майданчика, назву якого не вказали, а також знайти "загублені" 10 бочок з ураном.