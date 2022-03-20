Переброску наемников оплатит экскомпания "Вагнер"

В Генштабе ВСУ сообщили, что руководитель ливийской национальной армии Халиф Хафтар совершил визит в Москву.

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На переговорах с Кремлем были достигнуты договоренности о направлении ливийских наемников в Украину с целью участия в боевых действиях на стороне России.

Сообщается, что переброс наемников, вероятно, будет осуществляться на средства частной военной компании "Лига" – бывшая "Вагнер".

Для этого будут использованы самолеты Воздушно-космических сил России.

Россия хочет привлечь наемников в войну против Украины

Президент России Путин заявил, что будет отправлять боевиков из Ближнего Востока в Украину. Диктатору ответил Владимир Зеленский, который сказал, что Путин решил завозить головорезов из Сирии, которую разрушали так же, как Украину.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил иностранцев, что они станут военными преступниками, если будут воевать за Россию против Украины.

По информации СМИ, военные из Сирии уже готовы отправиться в Украину, чтобы помочь России в войне. Оккупанты обещают наемникам из Сирии и Ливии по 600 долларов.

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