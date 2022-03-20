Перекидання найманців оплатить екскомпанія "Вагнер"
У Генштабі ЗСУ повідомили, що керівник лівійської національної армії Халіф Хафтар здійснив візит у Москву.
До теми Сирійські найманці чекають наказу, щоб вирушити в Україну, – ЗМІ
На переговорах із Кремлем було досягнуто домовленостей про направлення лівійських найманців в Україну з метою участі в бойових діях на боці Росії.
Повідомляється, що перекидання найманців, ймовірно, буде здійснюватися коштом приватної військової компанії "Ліга" – колишня "Вагнер".
Для цього будуть використані літаки Повітряно-космічних сил Росії.
Росія хоче залучити найманців у війну проти України
- Президент Росії Путін заявив, що відправлятиме бойовиків із Близького Сходу в Україну. Диктатору відповів Володимир Зеленський, який сказав, що Путін вирішив завозити головорізів із Сирії, яку руйнували так само, як Україну.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба попередив іноземців, що вони стануть військовими злочинцями, якщо воюватимуть за Росію проти України.
- За інформацією ЗМІ, військові з Сирії вже готові вирушити до України, щоб допомогти Росії у війні. Окупанти обіцяють найманцям із Сирії та Лівії по 600 доларів.
Варте уваги – Росія залучає до війни найманців Лівії та Сирії: дивіться відео