Про це повідомили двоє командирів підрозділів, які мають підсилити російську армію. Тож це лише питання часу, коли вони таки вирушать до України.

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Сирійці обіцяють використовувати досвід вуличних боїв

Так, командир воєнізованих Національних сил оборони (NDF) Набіль Абдалла зауважив, що використовуватиме досвід міських боїв, щоб допомогти оркам. Його він отримав під час війни у Сирії проти опозиції.

Щойно ми отримаємо наказ від сирійського та російського керівництва, ми боротимемося в цій праведній війні. Ми не боїмося її та готові до неї, щойно надійде наказ йти та приєднатися. Ми покажемо їм те, чого вони ніколи не бачили,

– заявив він.

Що таке NDF Це воєнізовані сили, які сформували на основі проурядових бойовиків. Відбулося це на початку громадянської війни у Сирії.

Інший же командир, Саймон Вакіл додав, що наразі не отримував доручень від керівництва.

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