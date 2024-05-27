Кроме того, губернатор Орловской области также писал о "работе ПВО" по этим беспилотникам. Где расположены Ливны, в которых атаковали топливно-заправочную станцию, – читайте в материале 24 Канала.

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В Ливнах БпЛА пытались атаковать топливно-заправочную станцию

Губернатор Орловской области Андрей Кличков заявил, что беспилотники атаковали регион после полуночи 27 мая. Тогда, по данным российских правоохранительных органов, жертв и разрушений не было, а на месте событий работали оперативные службы и полиция.

Однако Кличков утром написал, что утром того же дня во время еще одной массированной атаки беспилотник упал на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны.

По данным Кличкова, якобы была повреждена часть фасада административного здания, а последствия атаки прибыли локализовать и устранить работники оперативных служб и администрации города. Россиянин также сообщил, что якобы в момент работы служб на территории АЗС упал еще один дрон.

Губернатор Орловской области также заявил о якобы гибели водителя 8 областной пожарной части и трех раненых сотрудников служб.

В сети также показали фото, вероятно, сделанные на станции в Ливнах Орловской области после атаки дронов. Местные также писали, что якобы слышали около 7 взрывов в городе.

Последствия атаки на топливно-заправочную станцию в Ливнах / Фото из российских телеграм-каналов

Всего, по данным российских СМИ, в Ливнах было повреждено 2 станции, которые расположены в 250 метрах друг от друга на улице Фрунзе. Это были АЗС "Роснефть" и АГЗС "Nord газ". Обе станции находятся в непосредственной близости к Ливенской нефтебазе.

Где расположены заправочные станции в Ливнах: смотрите на карте

В то же время в российском министерстве обороны уже успели браво отчитаться, что в Орловской области всего "уничтожили и перехватили 6 беспилотников". Правда, на фото выглядит так, якобы это не слишком удачно получилось у оккупантов.