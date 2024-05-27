Окрім того, губернатор Орловської області також писав про "роботу ППО" по цих безпілотниках. Де розташовані Лівни, в яких атакували паливно-заправну станцію, – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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В Лівнах БпЛА намагалися атакувати паливно-заправну станцію

Губернатор Орловської області Андрєй Кличков заявив, що безпілотники атакували регіон опісля півночі 27 травня. Тоді, за даними російських правоохоронних органів, жертв і руйнувань не було, а на місці подій працювали оперативні служби та поліція.

Однак Кличков зранку написав, що вранці того ж дня під час ще однієї масованої атаки безпілотник впав на територію паливно-заправної станції у місті Лівни.

За даними Кличкова, нібито була пошкоджена частина фасаду адміністративної будівлі, а наслідки атаки прибули локалізувати та усунути працівники оперативних служб та адміністрації міста. Росіянин також повідомив, що буцімто в момент роботи служб на території АЗС впав ще один дрон.

Губернатор Орловської області також заявив про нібито загибель водія 8 обласної пожежної частини та трьох поранених співробітників служб.

У мережі також показали фото, ймовірно, зроблені на станції у Лівнах Орловської області після атаки дронів. Місцеві також писали, що нібито чули близько 7 вибухів у місті.

Наслідки атаки на паливно-заправну станцію у Лівнах / Фото з російських телеграм-каналів

Загалом, за даними російських ЗМІ, в Лівнах було пошкоджено 2 станції, які розташовані за 250 метрів одна від одної на вулиці Фрунзе. Це були АЗС "Роснєфть" та АГЗС "Nord газ". Обидві станції перебувають в безпосередній близькості до Лівенської нафтобази.

Де розташовані заправні станції у Лівнах: дивіться на карті

Водночас у російському міністерстві оборони вже встигли браво відзвітуватися, що в Орловській області всього "знищили і перехопили 6 безпілотників". Щоправда, на фото виглядає так, нібито це не надто вдало вийшло в окупантів.