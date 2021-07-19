Речь идет о 50 – 100 миллиметрах. Вследствие непогоды лишь 18 июля пришлось отменить или отложить более 370 авиарейсов.

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Непогода в Китае

40 станций метеонаблюдения вокруг Пекина зафиксировали осадки в более чем 150 миллиметров. Средний же показатель достигал 50 – 100 миллиметров. Синоптики говорят, что в этом году таких сильных ливней не было.

Последствия непогоды довольно серьезные:

Сотни затопленных автомобилей, гаражей и подвалов.

Сломанные деревья (среди которых и 300-летняя сосна, внесенная в перечень государственных ценностей).

Две станции метро также затопило, соответственно поезда не ходили.

Почти 4 сотни авиарейсов в аэропортах Пекина пришлось отменить или перенести.

Ситуацию осложняет и то, что прогнозы погоды на ближайшие двое суток так же неутешительны.

Власти предупредили местных жителей об угрозе оползней и селей.

Парки и туристические места в окрестностях Пекина закрыли, включая участки Великой китайской стены.

В регионе объявили желтый уровень погодной опасности.

Обратите внимание: масштабные ливни в июле 2021 накрыли и Европу. Больше всего страдают Германия, Австрия, Бельгия и Чехия.