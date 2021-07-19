Мовиться про 50 – 100 міліметрів. Унаслідок негоди тільки 18 липня довелося скасувати або відкласти понад 370 авіарейсів.
Зверніть увагу В Індії лютує негода: жертвами стали вже понад 20 людей
Негода в Китаї
40 станцій метеоспостережень навколо Пекіна зафіксували опади у понад 150 міліметрів. Середній же показник сягав 50 – 100 міліметрів. Синоптики кажуть, що цьогоріч таких сильних злив ще не було.
Наслідки негоди доволі серйозні:
- Сотні затоплених автомобілів, гаражів і підвалів.
- Зламані дерева (серед яких і 300-річна сосна, внесена у перелік державних цінностей).
- Дві станції метро також затопило, відповідно потяги не курсували.
- Майже 4 сотні авіарейсів у аеропортах Пекіна довелося скасувати або перенести.
Ситуацію ускладнює й те, що прогнози погоди на найближчі дві доби так само невтішні.
- Влада попередила місцевих мешканців про загрозу зсувів та селів.
- Парки та туристичні місця в околицях Пекіна закрили, включно з ділянками Великої китайської стіни.
- Загалом у регіоні оголосили жовтий рівень погодньої небезпеки.
Читайте також Смертельні зливи у Європі – лише початок: вчені озвучили тривожний прогноз