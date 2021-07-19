Мовиться про 50 – 100 міліметрів. Унаслідок негоди тільки 18 липня довелося скасувати або відкласти понад 370 авіарейсів.

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Негода в Китаї

40 станцій метеоспостережень навколо Пекіна зафіксували опади у понад 150 міліметрів. Середній же показник сягав 50 – 100 міліметрів. Синоптики кажуть, що цьогоріч таких сильних злив ще не було.

Наслідки негоди доволі серйозні:

Сотні затоплених автомобілів, гаражів і підвалів.

Зламані дерева (серед яких і 300-річна сосна, внесена у перелік державних цінностей).

Дві станції метро також затопило, відповідно потяги не курсували.

Майже 4 сотні авіарейсів у аеропортах Пекіна довелося скасувати або перенести.

Ситуацію ускладнює й те, що прогнози погоди на найближчі дві доби так само невтішні.

Влада попередила місцевих мешканців про загрозу зсувів та селів.

Парки та туристичні місця в околицях Пекіна закрили, включно з ділянками Великої китайської стіни.

Загалом у регіоні оголосили жовтий рівень погодньої небезпеки.

Зверніть увагу: масштабні зливи у липні 2021 року накрили і Європу. Найбільше потерпають Німеччина, Австрія, Бельгія та Чехія.

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