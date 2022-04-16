"Ляля, ходи спокойно": в ГСЧС похвастались рисунками художников, посвященными собаке Патрону

Пес Патрон стал настоящим талисманом пиротехников, которые сейчас занимаются разминированием. А еще он – любимец сети. Поэтому четвероногому спасателю уже посвятили ряд крутых рисунков.

В ГСЧС отмечают, что Патрон вдохновил талантливых художников. И спасатели очень радуются, ведь еще больше людей могут узнать о маленькой и очень смелой собаке, которая помогает обезвреживать мины.

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Патрон стал звездой десятков рисунков

Это мотивирует не опускать руки как бы тяжело ни было, держать планку на высоком уровне и с новыми силами идти в бой, зная сколько людей еще ждут помощи и сколько людей верит в нас,

– говорят в ГСЧС.

Спасатели добавляют, что Патрон тоже не опускает своих лапок. Он каждому передает свою благодарность и доказывает, что великие герои не обязательно должны быть великими в прямом смысле этого слова.

Песик Патрон стал звездой множества рисунков / Телеграм ГСЧС

Накануне с Патроном познакомился телеведущий Дмитрий Комаров. Он как раз выехал на Черниговщину, чтобы продолжать снимать зверства, которые совершали российские захватчики в Украине.

Напомним, что Патрон – Джек Рассел терьер. Ему два года и он обожает сыр. А еще он стал настоящим четвероногим талисманом в ГСЧС.

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