За 4 дня войны в Украине погибло более десятка детей
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о потерях за четыре дня войны, которую Россия начала против Украины. В частности, он рассказал о гибели более десятка детей.
Соответствующую информацию в эфире канала "Рада" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Это произошло 27 февраля.
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За 4 дня погибли более десятка детей
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил о гибели детей, которых оккупанты также убивают.
Четвертые сутки… круглосуточно оперируя раненых, мы спасаем жизнь. Оперируем и детей. К сожалению, 16 детей спасти не удалось,
– сказал Виктор Ляшко.
Добавил, что это результаты того, что творит российская армия, которую нельзя назвать армией.
"Поскольку по медикам, по детям, по школам, по детским садам стреляет не армия – стреляют террористы. И я еще раз заявляю: это не армия – это террористы", – пояснил министр.
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