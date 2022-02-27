За 4 дня войны в Украине погибло более десятка детей

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о потерях за четыре дня войны, которую Россия начала против Украины. В частности, он рассказал о гибели более десятка детей.

Соответствующую информацию в эфире канала "Рада" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Это произошло 27 февраля.

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За 4 дня погибли более десятка детей

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил о гибели детей, которых оккупанты также убивают.

Четвертые сутки… круглосуточно оперируя раненых, мы спасаем жизнь. Оперируем и детей. К сожалению, 16 детей спасти не удалось,

– сказал Виктор Ляшко.

Добавил, что это результаты того, что творит российская армия, которую нельзя назвать армией.

"Поскольку по медикам, по детям, по школам, по детским садам стреляет не армия – стреляют террористы. И я еще раз заявляю: это не армия – это террористы", – пояснил министр.

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