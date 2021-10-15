Ляшко назвал единственный вариант дальних поездок для невакцинированных

С 21 октября будут действовать новые правила для межобластных поездок. Вакцинированные украинцы могут путешествовать без помех. Те, кто не вакцинировался, могут пользоваться автобусом, поездом и самолетом, только если у них будет отрицательный ПЦР-тест.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он пояснил, что межобластные перевозки с 21 октября будут доступны для тех, кто имеет международный или внутренний COVID-сертификат.

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Сделать негативное ПЦР-тест, который будет действовать в течение 72 часов,

– объяснил выход для тех, кто не имеет вакцинации, Ляшко.

Отметим, что ранее о новых правилах перевозок рассказали в "Укрзализныце". С 21 октября проводники проверяют наличие сертификата или ПЦР-теста. Это касается только межобластных маршрутов, для пригородных все остается неизменным.

Для несовершеннолетних пассажиров эти правила не действуют

В желтой зоне будет достаточно лишь "желтого" сертификата – с одной прививкой, в красной зоне необходимо пройти полный курс вакцинации.

Для несовершеннолетних пассажиров таких документов не потребуют.

Также за соблюдением карантинных ограничений будут следить представители полиции. Они будут обращать внимание на соблюдение масочного режима и новых правил перевозки пассажиров.

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