Олег Ляшко заручился поддержкой Юлии Тимошенко на довыборах в Верховную Раду. Они даже вместе ездят по округу, где будет баллотироваться "радикал". Однако во время их совместной трансляции что-то пошло не так.

Ляшко с Тимошенко вместе со своими сторонниками ехали в автомобиле из города Ичня, что на Черниговщине. Лидер "Радикальной партии" был за рулем автомобиля и решил провести онлайн-трансляцию в фейсбуке, пишет 24 канал.

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Пока свои мысли высказывал сам Ляшко, все было нормально. Но после этого он решил передать слово, а вместе с ним и камеру, Тимошенко. Во время всех этих манипуляций камера перевернулась. Поэтому Тимошенко говорила "вверх ногами" относительно тех, кто смотрел это видео.

Его авторы не сразу заметили что произошло. Но через минуту ситуацию исправили.

Видео курьеза с Ляшко и Тимошенко