Олег Ляшко заручився підтримкою Юлії Тимошенко на час довиборів до Верховної Ради. Вони навіть разом їздять по округу, де балотуватиметься "радикал". Однак під час їх спільної трансляції щось пішло не так.

Ляшко з Тимошенко разом зі своїми спільниками їхали в автомобілі з міста Ічня, на Чернігівщині. Лідер "Радикальної партії" був за рулем автомобіля і вирішив провести онлайн-трансляцію в фейсбуці, пише 24 канал.

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Поки свої думки висловлював сам Ляшко, все було нормально. Та після цього він вирішив передати слово, а разом з ним і камеру, Тимошенко. Під час всіх цих маніпуляцій камера перевернулася. Тож Тимошенко говорила "догори дригом" відносно тих, хто дивився це відео.

Його автори не одразу помітили що сталося. Та за хвилину ситуацію виправили.

Відео курйозу з Ляшком та Тимошенко