Ляшко поймали за неэтичным занятием во время футбольного матча в Днепре: видео

Нардеп Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко посетил 9 мая в Днепре футбольный матч "Динамо" - "Шахтер", где болел за игроков последней команды. При этом политик вел себя не слишком культурно.

Об этом свидетельствует соответствующее видео, которое в Facebook опубликовал журналист Василий Крутчак.

Так, на кадрах видно, как Ляшко лузгає семечки и бросает шелуху себе под ноги.

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"Жрет семечки, как дикарь, и шелуху выплевывает не в пакет, а тупо под ноги", – написал журналист.