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      Ляшко решил не голосовать во втором туре выборов президента

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      Ляшко проигнорировал голосование во втором туре выборов президента
      Ляшко проигнорировал голосование во втором туре выборов президента / Фото из открытых источников

      Экс-кандидат в президенты, нардеп Олег Ляшко решил не идти на избирательный участок голосовать во втором туре выборов. Вместо этого политик пошел в церковь.

      Утром 21 апреля Ляшко пришел к Владимирскому собору в Киеве на праздник Вербного воскресенья. На вопрос представителей движения ЧЕСТНО, пойдет ли нардеп голосовать, он ответил отрицательно.

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      "Нет, я в храм. Сегодня большой праздник. Давайте не о выборах, пожалуйста. Дайте отдохнуть хоть минуту", – сказал Ляшко.

      Ляшко участвовал в первом туре выборов президента 31 марта, однако набрал мало голосов и во второй тур не попал. Зато в первом туре политик отличился тем, что после голосования опубликовал фото своего бюллетеня с отметкой в соцсети. То же самое сделал однопартиец Ляшко Игорь Мосийчук.

      Правоохранители составили административный протокол на Ляшко и Мосийчука за демонстрацию бюллетеня. Теперь они должны явиться в суд для рассмотрения этого нарушения избирательного законодательства.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Олег Ляшко День виборов
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