Любая война заканчивается соглашением – Зеленский о переговорах с Россией

Украинцы как можно быстрее хотят мира и победы в войне с Россией. Для этого нам нужно продолжать бороться и работать каждому на своем месте.

Много работы, в частности, и у украинской делегации на переговорах с Россией. Об этом глава государства подчеркнул в своем обращении после 20 дней войны, пишет 24 канал.

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Нужно время, чтобы достичь решений в интересах Украины

Зеленский подчеркнул, что это важно. "Сложно, но важно. Потому что любая война завершается соглашением. Встречи продолжаются", – отметил политик.

Как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже более реалистично. Однако еще необходимо время, чтобы решения были в интересах именно Украины,

– объяснил он.

И подчеркнул, что украинские военные дают нам это время. Ведь героически защищают нашу землю повсюду, где пытаются прорваться русские захватчики.

Переговоры между Украиной и Россией все еще продолжаются

Днем 15 марта Зеленскому сообщили, что переговоры с Россией продолжаются. Стороны обсуждают вопросы прекращения огня и вывода войск.

Как пояснил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, у сторон есть принципиальные разногласия. Впрочем, возникла надежда на достижение компромисса.

Зеленский обратился к украинцам в ночь на 16 марта: смотрите видео