Любченко обвинили в причастности к скрутке налога на 30 миллиардов гривен, – СМИ

Алексей Любченко может быть причастен к так называемым скруткам налога на добавленную стоимость. Также его подозревают в причастности к другим злоупотреблениям в налоговой сфере. В целом на примерно 30 миллиардов гривен.

Такую информацию обнародовало издание "Апостроф", ссылаясь на официальный отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады. Комиссия занималась расследованием после громких заявлений о скрутках экс-министра финансов Игоря Уманского.

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Любченко может быть причастен к скруткам

Схема состоит в том, чтобы:

совместить в системе налоговый кредит, сформированный в результате ввоза или изготовления товаров на теневом рынке, которые затем продаются за наличные без уплаты налогов, а также налоговое обязательство;

последнее возникает у плательщиков легального сектора экономики, когда им нужно легализовать товары, изготовленные в теневом секторе.

Любченко, возглавив ДПС, сразу согласился с Уманским. Однако, согласно отчету ВСК, во время его деятельности скрутки выросли:

в мае – декабре 2020 года объем скруток составил 19,6 миллиарда;

за тот же период 2019 года – то есть до пандемии – составили 17 миллиардов гривен.

Издание анализирует – если следовать гипотезе, что "скрутки" продолжают работать с интенсивностью примерно в 2,5 миллиарда гривен потерь для бюджета ежемесячно, то за 2021 год, пока Любченко возглавлял ГНС, как можно предположить, фискалы недосчитались еще как минимум 12,5 миллиардов гривен", – говорится в сообщении.

Комиссия также выявила нарушения:

схемного возмещения НДС за 2020 год – на 1,2 миллиарда гривен;

схем с невозвратом валютной выручки нерезидентами – на 1,4 миллиарда гривен;

уклонение от уплаты акцизного налога примерно на 7 – 8 миллиардов гривен в год.

Издание заключает, что это ориентировочно еще 10 миллиардов гривен ежегодных "дыр".

Также нашли растущее количество жалоб бизнеса на давление со стороны ГНС во время проверок. Несмотря на то, что правительство запретило фискалам в период карантина проводить выездные проверки.

Что этому предшествовало