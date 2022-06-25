Любимца Путина Суровикина, вероятно, отправили "спасать" Угледарское направление, – Арестович

Российские оккупанты официально назвали человека, который будет отвечать за наступление на Юге Украины – Сергей Суровикин. Правда, относительно его персоны есть немало вопросов, как и к самому назначению.

Российское минобороны заявило, что южной группировкой российских оккупационных войск, которая вела боевые действия в Золотом и Горском, командует руководитель военно-космических сил России Сергей Суровикин. Он фактически заменил Александра Дворникова, который является командующим войсками южного военного округа, и отвечал за войну против Украины.

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Эксперты неоднократно заявляли, что в России прибегают к постоянной тактике ротации руководителей и "чистке" в рядах высшего руководства из-за неудовлетворительных результатов в войне против Украины. Это подтверждает и советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

"Южная группировка – это Херсон, Запорожье. На Угледар. На Угледарском направлении мы понемногу жмем противника. И видно его направили спасать дело, потому что результаты предыдущего командования считают неудовлетворительными", – заявил Алексей Арестович.

При этом есть вопросы и по поводу самой личности Сергея Суровикина. За время своей военной карьеры он дважды оказывался под следствием за решеткой, но при этом считается "любимчиком Путина", поэтому он и доверил ему руководить воздушно-космическими силами России.

"Когда командующего воздушно-космическими силами бросают на наземное направление, это означает, что дела там плохие", – подчеркнул Арестович.

Что следует знать о Сергее Суворикине

Сергей Суворикин главнокомандующим воздушно-космическими силами России назначен 31 октября 2017 года. Он является первым общевойсковым генералом, возглавившим этот вид войск.

За время своей службы неоднократно менял роды войск, что не слишком одобряется в армии.

Дважды был под следствием. В августе 1991 года во время переворота в Москве получил приказ от руководства ГКЧП выставить блокпосты на Садовом кольце. В ночь с 20 на 21 августа колонну в составе 20 БМП-1 и одного БРДМ-2 под его руководством остановила толпа людей. Чтобы прорваться через завалы, он произвел два предупредительных выстрела в воздух из пистолета. А потом с частью колонны прорвался через завалы и ушел с места конфликта. Тогда в результате погибли три человека. После поражения ГКЧС Суровикин был арестован, около 7 месяцев находился под стражей в ходе предварительного следствия. В результате расследования обвинение было снято, а Суровикин был повышен в звании до майора.

Уже во время учебы в военной академии в 1995 году он был признан виновным в пособничестве в приобретении и сбыте, а также ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Его приговорили к одному году лишения свободы условно. Но потом обвинения сняли, а судимость погасили.

Далее при российском диктаторе Владимире Путине у него начался невероятный карьерный рост.

Хотя в 2004 году еще дважды попадал в скандалы. В марте 2004 года избил подчиненного. Помощник начальника отделения по воспитательной работе штаба дивизии подполковник Виктор Цыбизов заявлял, что избиение произошло по политическим мотивам.

В апреле 2004 года в кабинете командира дивизии Суровикина в присутствии его самого и заместителя командующего войсками округа застрелился заместитель командира дивизии по вооружению полковник Андрей Штакал.

Именно ему доверили в марте 2017 командовать группировкой российских войск в Сирии. И за это время россиянам удалось оккупировать значительную часть территории страны.

По всей вероятности, успехи в Сирии и привели к его назначению на должность руководителя воздушно-космических сил. При этом был назначен 31 октября 2017 года, а в Сирии он оставался до декабря этого же года. Руководил группировкой более девяти месяцев, дольше всех других командующих.

В январе 2019 года его снова бросили в Сирию. Второе его пребывание там длилось четыре месяца – до апреля 2019 года.

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