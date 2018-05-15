"Любимец инвесторов": Путин назначил нового главу Счетной палаты

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату – орган, который занимается отслеживанием расходов бюджетных средств на высшем уровне.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Однако решение о кадровой ротации Кудрина разочаровало многих аналитиков, которые надеялись, что он получит более влиятельную должность, которая позволила бы сформировать экономическую стратегию РФ, говорится в статье.

Напомним, что за несколько дней до инаугурации Путина издание Financial Times сообщило, что президент РФ обдумывает возможность назначения Кудрина "представителем главы Кремля по международному экономическому сотрудничеству". Именно он был министром финансов России в первые два президентских срока Владимира Путина. Тогда Кудрин помог привлечь в страну инвесторов и стабилизировать финансовую ситуацию, однако в 2011 году чиновник покинул свой пост "из-за разногласий с Дмитрием Медведевым", говорится в статье.

В 2017-м Путин поручил экс-министру финансов разработку экономического плана на новый президентский срок, что дало многим основания полагать, что впоследствии Кудрин получит важный пост в администрации. Но Счетная палата играет не очень большую роль в формировании стратегии развития экономики, отмечает издание.

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Как сообщили российские СМИ, Кудрин отметил, что других должностей ему не предлагали и лично с главой Кремля он свое назначение не обсуждал. Американская газета акцентирует внимание на том, что Владимир Путин, который официально начал свой четвертый президентский срок 7 мая, до сих пор не сделал никаких серьезных перестановок в своей команде.

Он (президент РФ – "24") набирает людей, которые смогут обеспечить бюджетную дисциплину. И все это направлено на реализацию единой стратегической цели: Россия собирается войти в режим выживания, о развитии никто и не говорит,

– пояснил профессор МГИМО Валерий Соловей.

Напомним, 7 мая состоялась инаугурация Владимира Путина. Политик будет находиться на президентском посту до 2024 года. Согласно закону России, сразу после инаугурации правительство во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Однако "новоиспеченный" глава Кремля вновь предложил избрать Медведева председателем правительства.