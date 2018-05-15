"Улюбленець інвесторів": Путін призначив нового голову Рахункової палати

Колишній міністр фінансів Росії Олексій Кудрін погодився очолити Рахункову палату – орган, який займається відстеженням витрат бюджетних коштів на вищому рівні.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Однак рішення про кадрову ротацію Кудріна розчарувало багатьох аналітиків, які сподівалися, що він отримає впливовішу посаду, яка дозволила б сформувати економічну стратегію РФ, йдеться у статті.

Нагадаємо, що за декілька днів до інавгурації Путіна видання Financial Times повідомило, що президент РФ обмірковує можливість призначення Кудріна "представником глави Кремля із міжнародного економічного співробітництва". Саме він був міністром фінансів Росії в перші два президентські терміни Володимира Путіна. Тоді Кудрін допоміг залучити в країну інвесторів і стабілізувати фінансову ситуацію, однак у 2011 році чиновник залишив свій пост "через суперечності з Дмитром Медведєвим", йдеться у статті.

У 2017-му Путін доручив екс-міністрові фінансів розробку економічного плану на новий президентський термін, що дало багатьом підстави вважати, що згодом Кудрін отримає важливий пост в адміністрації. Але Рахункова палата грає не дуже велику роль у формуванні стратегії розвитку економіки, наголошує видання.

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Як повідомили російські ЗМІ, Кудрін зазначив, що інших посад йому не пропонували і особисто з главою Кремля він своє призначення не обговорював. Американська газета акцентує увагу на тому, що Володимир Путін, який офіційно почав свій четвертий президентський термін 7 травня, досі не зробив ніяких серйозних перестановок у своїй команді.

Він (президент РФ – "24") набирає людей, які зможуть забезпечити бюджетну дисципліну. І все це спрямовано на реалізацію єдиної стратегічної мети: Росія збирається увійти в режим виживання, про розвиток ніхто і не говорить,

– пояснив професор МДІМВ Валерій Соловей.

Нагадаємо, 7 травня відбулася інавгурація Володимира Путіна. Політик перебуватиме на президентській посаді до 2024 року. Відповідно до закону Росії, одразу після інавгурації уряд на чолі з Дмитром Медведєвим подав у відставку. Однак "новоспечений" глава Кремля знову запропонував обрати Медведєва головою уряду.