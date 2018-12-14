"Любимо, дружемо, кохаемо!": Аваков в очередной раз удивил своим знанием украинского языка

Министр внутренних дел Арсен Аваков – ярый любитель социальных сетей. Сообщения от него появляются почти каждый день. Однако количество не означает качество.

Так, министр в очередной раз сконфузился из-за своих неглубоких знаний украинского языка.

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В своем Twitter-аккаунте он распространил видео о полиции, главный месседж которого – мы имеем разные профессии, но такие же люди, как и вы. Но смутило другое – подпись к сообщению "Любимо, дружемо, кохаемо!" вместо "Любимо, дружимо, кохаємо!"

Скриншот сообщения Авакова в Twitter

Возможно, это был и пиар-ход, однако на министра уже посипились остроты от украинцев.



Министру Авакову посоветовали "наконец выучить украинский язык"