23:25
14 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бакланы разрушили стадион. Прихоти Рогозина
      Вєсті Кремля
      23:12, сегодня
      Вести.UA: Истинная сущность Рыбака. Фиговое правосудие
      Вєсті.UA
      22:22, сегодня
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      "Любимо, дружемо, кохаемо!": Аваков в очередной раз удивил своим знанием украинского языка

      10 Читати новину українською
      Арсений Аваков
      Арсений Аваков / Украинские новости

      Министр внутренних дел Арсен Аваков – ярый любитель социальных сетей. Сообщения от него появляются почти каждый день. Однако количество не означает качество.

      Так, министр в очередной раз сконфузился из-за своих неглубоких знаний украинского языка.

      Читайте также: Соболев рассказал, почему нужно выгнать Авакова и Луценко из правительства

      В своем Twitter-аккаунте он распространил видео о полиции, главный месседж которого – мы имеем разные профессии, но такие же люди, как и вы. Но смутило другое – подпись к сообщению "Любимо, дружемо, кохаемо!" вместо "Любимо, дружимо, кохаємо!"

      Скриншот сообщения Авакова в Twitter

      Возможно, это был и пиар-ход, однако на министра уже посипились остроты от украинцев.


      Министру Авакову посоветовали "наконец выучить украинский язык"

      Теги: Курьезные новости Арсен Аваков Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 14 декабря: взрыв в Фастове, Косово создает армию и молебен в снегу от УПЦ МП
      сегодня , 22:51 Главные новости 14 декабря: взрыв в Фастове, Косово создает армию и молебен в снегу от УПЦ МП
      62
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      сегодня , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 1250
      Проблемы Великобритании: почему Тереза Мэй не спасёт свою страну
      сегодня , 22:30 Проблемы Великобритании: почему Тереза Мэй не спасёт свою страну
      Іван Яковина 71
      Чому в Україні перестали саджати бойовиків та зрадників?
      сегодня , 22:00 Чому в Україні перестали саджати бойовиків та зрадників?
      Олексій Чибісов 470
      Украинский порно рейтинг-2018: какую и почему "клубничку" смотрели
      сегодня , 21:48 Украинский порно рейтинг-2018: какую и почему "клубничку" смотрели
      Яніна Ткачук 671
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Донецкие террористы предоставили имена 409 пленных украинских военных (Список)
       13 сентября 2014 , 13:04 3
      Скандал с оффшорами вывел ирландцев на протесты
       4 апреля 2016 , 21:52
      Opel обвиняют в "дизельгейте"
       16 октября , 09:20
      "Флаг украинского флота, баннеры в честь ребят, отдавших жизнь ради своей страны": как Шахтер поднял на уши всю Украину
       28 ноября , 12:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук