Соболев рассказал, почему нужно выгнать Авакова и Луценко из правительства

Чтобы мы зажили в Украине своей мечты, надо, чтобы как можно больше принципиальных и сильных людей участвовали в управлении государством. Тогда мошенники, которые сейчас занимают высокие должности, не выдержат конкуренции и наконец окажутся в тюрьмах.

Об этом в своем видеоблоге "Доброчесна країна" рассказал журналист и нардеп Егор Соболев.

Читайте также: Удобные и контролируемые, – Соболев о новых министров

Он подчеркнул, что сейчас ключевой задачей является – увеличивать количество граждан, которые говорят себе: "Украина – это я".

Важно беречь тех, кто уже взял на себя ответственность. Важно остановить волну нападений по всей стране на людей, которые останавливают разворовывание наших налогов или земель общины, не мирятся с произволом, защищают зеленые зоны в городах и природу вокруг,

– пояснил Соболев.

Егор отметил, что после Революции Достоинства нападений на общественных активистов стало значительно больше. Таким преступлениям помогает безнаказанность. Местные воры нанимают "титушек", зная, что местные руководители полиции или прокуратуры их прикроют – так произошло с Екатериной Гандзюк.



Виновных в смерти активистки Екатерины Гандзюк до сих пор не нашли

"Мы не сделаем работу генпрокурора за Луценко или министра внутренних дел за Авакова. Поэтому я предлагаю их обоих выгнать", – убежден журналист.

Он добавил, что каждый из нас может и должен приходить на помощь тем, кто попал в беду, отстаивая наши общественные интересы.

И у меня есть одно предложение: приходить на помощь тем, кто нуждается в нашей защите, ДО, а не после нападений. Мы создаем систему коллективной безопасности "Защити",

– призвал нардеп.

"Присоединяйтесь к системе коллективной защиты, рассказывайте об этом другим. Чем больше нас будет, тем более защищенным будет чувствовать себя каждый из нас", – подытожил Егор Соболев.

Видео полного выпуска видеоблога "Доброчесна країна" за 2 декабря 2018