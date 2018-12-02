Соболєв розповів, чому потрібно вигнати Авакова та Луценка з уряду

Щоб ми зажили в Україні своїх мрій, треба, щоб якомога більше принципових і сильних людей брали участь в управлінні державою. Тоді шахраї, які зараз займають найвищі посади, не витримають конкуренції і нарешті опиняться у тюрмах.

Про це у своєму відеоблозі "Доброчесна країна" розповів журналіст та нардеп Єгор Соболєв.

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Він наголосив, що зараз ключовим завданням є збільшувати кількість громадян, які кажуть собі: "Україна – це я".

Важливо берегти тих, хто вже взяв на себе відповідальність. Важливо зупинити хвилю нападів по всій країні на людей, які зупиняють розкрадання наших податків чи земель громади, не миряться зі свавіллям, захищають зелені зони у містах та природу навколо,

– пояснив Соболєв.

Єгор зазначив, що після Революції Гідності нападів на громадських активістів значно побільшало. Таким злочинам допомагає безкарність. Місцеві злодії наймають "тітушок", знаючи, що місцеві керівники поліції або прокуратури їх прикриють – так сталося з Катериною Гандзюк.



Винних у смерті активістки Катерини Гандзюк досі не знайшли

"Ми не зробимо роботу генпрокурора за Луценка чи міністра внутрішніх справ за Авакова. Тому я пропоную їх обох вигнати", – переконаний журналіст.

Він додав, що кожен з нас може і має приходити на допомогу тим, хто потрапив у біду, відстоюючи наші суспільні інтереси.

І в мене є одна пропозиція: приходьмо на допомогу тим, хто потребує нашого захисту, ДО, а не після нападів. Ми створюємо систему колективної безпеки "Захисти",

– закликав нардеп.

"Доєднуйтеся до системи колективного захисту, розповідайте про це іншим. Чим більше нас буде, тим захищенішим почуватиметься кожен з нас", – підсумував Єгор Соболєв.

Відео повного випуску відеоблогу "Доброчесна країна" за 2 грудня 2018

