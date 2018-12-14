"Любимо, дружемо, кохаемо!": Аваков вкотре здивував своїм знанням української мови

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – затятий любитель соціальних мереж. Дописи від нього з'являються мало не щодня. Проте кількість не означає якість.

Так, міністр вкотре сконфузився через свої неглибокі знання української мови.

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У своєму Twitter-акаунті він поширив відео про поліцію, головний меседж якого – ми маємо різні професії, але такі ж люди, як і ви. Та збентежило інше – підпис до допису "Любимо, дружемо, кохаемо!" замість "Любимо, дружимо, кохаємо!"



Скріншот допису Авакова у Twitter

Можливо, це був і піар-хід, проте на міністра вже посипались дотепи від українців.



Міністру Авакову порадили "нарешті вивчити українську мову"