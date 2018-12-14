00:25
15 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ" ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Баклани зруйнували стадіон. Забаганки Рогозіна
      Вєсті Кремля
      23:01, 14 грудня
      Вєсті.UA: Справжня сутність Рибалки. Фігове правосуддя
      Вєсті.UA
      22:19, 14 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ" ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      "Любимо, дружемо, кохаемо!": Аваков вкотре здивував своїм знанням української мови

      509 Читать новость на русском
      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / Українські новини

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – затятий любитель соціальних мереж. Дописи від нього з'являються мало не щодня. Проте кількість не означає якість.

      Так, міністр вкотре сконфузився через свої неглибокі знання української мови. 

      Читайте також:  Соболєв розповів, чому потрібно вигнати Авакова та Луценка з уряду

      У своєму Twitter-акаунті він поширив відео про поліцію, головний меседж якого – ми маємо різні професії, але такі ж люди, як і ви. Та збентежило інше – підпис до допису "Любимо, дружемо, кохаемо!" замість "Любимо, дружимо, кохаємо!"


      Скріншот допису Авакова у Twitter

      Можливо, це був і піар-хід, проте на міністра вже посипались дотепи від українців.


      Міністру Авакову порадили "нарешті вивчити українську мову"

       

      Теги: Новини України Курйозні новини Новини політики Арсен Аваков
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 14 грудня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Проблемы Великобритании: почему Тереза Мэй не спасёт свою страну
      14 грудня , 22:30 Проблемы Великобритании: почему Тереза Мэй не спасёт свою страну
      Іван Яковина 312
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      14 грудня , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      Головні новини 14 грудня: вибух у Фастові, Косово створює армію та молебень в снігу від УПЦ МП
      14 грудня , 22:22 Головні новини 14 грудня: вибух у Фастові, Косово створює армію та молебень в снігу від УПЦ МП
      2123
      Чому в Україні перестали саджати бойовиків та зрадників?
      14 грудня , 22:00 Чому в Україні перестали саджати бойовиків та зрадників?
      Олексій Чибісов 588
      Український порно рейтинг-2018: яку і чому "полуничку" дивилися
      14 грудня , 21:48 Український порно рейтинг-2018: яку і чому "полуничку" дивилися
      Яніна Ткачук 2217
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      План влади по дискредитації акцій протесту вдався, – експерт
      9 березня , 20:05
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Украинцы не хотят покупать новые авто – предпочитают подержанные
       6 серпня , 16:00
      ФБР порушило розслідування проти Tesla
       29 жовтня , 10:01
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук