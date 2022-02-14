"Люблю ВСУ": украинцы в сети поддерживают армию милыми валентинками

В мире 14 февраля отмечают праздник всех влюбленных – День Валентина. Министерство обороны запустило в сети милую инициативу, призвав украинцев распространять валентинки "Люблю ВСУ".

В последнее время над Украиной нависает угроза полномасштабного вторжения России. Однако Вооруженные Силы готовы оборонять украинскую землю. А 14 февраля – прекрасная возможность поблагодарить армию и рассказать ей о своих теплых чувствах, пишет 24 канал.

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Минобороны призвало признаваться ВСУ в любви

Утром Минобороны распространило в фейсбуке фото, на котором изображена валентинка – в ее центре карта Украины, составленная из традиционных элементов украинской вышивки. Также на ней есть надпись: "Люблю ВСУ".



В сети распространяют валентинки "Люблю ВСУ" / Фото Минобороны

Министерство призвало украинцев распространять эту картинку, а также любить Вооруженные силы и верить в них. Пользователи сети эту инициативу поддержали и уже начали публиковать как эту патриотическую валентинку, так и другие, добавляя к ним приятные слова.

Украинцы распространяют валентинки, отмечая, что в этом году присылают их прежде всего Вооруженным силам. К ним добавляют собственные комментарии:

с пожеланиями мира, надежды и любви в эти нелегкие дни;

со словами веры в то, что все будет хорошо;

с твердым убеждением, что армия защитит Украину от врага;

обещаниями помочь при необходимости;

призывами сохранять спокойствие.

В сети появляются и другие валентинки для ВСУ

Украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов присоединился к инициативе. Он опубликовал на своей странице валентинку "Горжусь армией! Люблю Украину" (автор валентинки – Никита Титов).



Валентинка для ВСУ от Сенцова / Фейсбук Олега Сенцова

Такую же валентинку распространил и народный депутат Владимир Вятрович.

Кроме того, Титов создал еще одну патриотическую валентинку, которая, как никогда, актуальна

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Еще одна валентинка / Автор-Никита Титов

В фейсбуке "Мы не праздновали" обнародовали целую коллекцию "тревожных валентинок" о любви. Среди них есть такая: "любовь – это вместо подарков перечислить деньги на армию".

Коллекция валентинок от "Мы не праздновали"

Пользователи сети также пишут, что лучшими валентинками является то, что бригадам на Востоке Украины раздали противотанковое оружие Речь идет о противотанковых ракетных комплексах Javelin, "Стугна", "Корсар", противотанковых гранатометах NLAW и противобункерных гранатометах M141.



Не романтичная, но важная "валентинка" / Фото uainfo.org

Присоединяйтесь и вы к инициативе валентинок для Вооруженных сил! Поддержка и теплые слова украинским защитникам сейчас очень нужны.

В условиях угрозы со стороны России Вооруженные Силы Украины готовы встать на защиту родной земли в любой момент. Международные партнеры поддерживают нашу страну и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в армию!