Любой бизнес в Украине сможет получить кредит под 0%: президент рассказал детали
Правительство решило расширить программу кредитования для предпринимателей на базе программы "5 – 7 – 9%". Теперь любой бизнес сможет получить кредит под 0%.
Эта возможность будет действовать во время военного положения и продлится еще 1 месяц после войны. Об этом во время ночного обращения за 17 марта рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
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Во время военного положения и 1 месяц после него любой бизнес сможет получить кредит под 0%.
Общий объем такого кредита может составлять до 60 миллионов гривен.
Есть еще одна новость – 18 марта Кабмин проголосует за масштабное сокращение регуляций. Было более 600 разрешений и лицензий для бизнеса, а остаются обязательными около 20. Лишь те, "которые невозможно отменить". Как, например, об обращении с радиоактивными отходами.
Итак, для абсолютного большинства бизнесов в Украине будет работать декларативный принцип: объявил о начале деятельности – и свободно работаешь,
– рассказал Владимир Зеленский.
Кроме этого, глава государства поручил Нацбанку Украины найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в украинских банках каждому гражданину.
100%. Не часть, как сейчас, как всегда, а полностью. Весь депозит. В любом банке нашего государства. Чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах. Поэтому жду конкретики, проект решения. И надеюсь, что Верховная Рада не замедлит с поддержкой. Потому что это нужно украинцам. Это нужно Украине,
– сказал президент страны.
Ночное обращение Владимира Зеленского за 17 марта: смотрите видео