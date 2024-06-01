Во Львове в результате пожара погибла известная телеведущая Любовь Янас
Общину Львова 1 июня всколыхнула трагическая новость. В результате пожара в пятницу, 31 мая, в многоэтажке погибла известная телеведущая художественных программ Львовского телевидения, театровед и педагог Любовь Янас.
По информации ГСЧС Львовщины, пожар возник около 21:00 в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Панча, 10... О потере сообщила коллега погибшей, актриса Лидия Данильчук.
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Во Львове погибла Любовь Янас
В пятницу вечером, 31 мая, во Львове в результате пожара в многоэтажке погибла известная телеведущая художественных программ Львовского телевидения, театровед и педагог Любовь Янас.
Еще одна потеря... Сегодня ночью погибла Любовь Янас. Известная телеведущая художественных программ Львовского телевидения, театрознавиця, педагог, друг и поклонница нашего театра,
– написала Данильчук.
В комментариях она уточнила, что Любовь Янас погибла в результате пожара в квартире.
В ГСЧС рассказали, что пожар в квартире возник около 21:00 на улице Панча, 10. Прибыв на место, пожарные увидели, что из квартиры вырывается пламя, а лестничная клетка была заполнена дымом. На месте пожара обнаружили тело 63-летней владелицы квартиры. Сейчас причину возгорания устанавливают специалисты.
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