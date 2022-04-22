Любовь к "русскому миру" не спасла: кого из донецких "звезд" Россия пустила на пушечное мясо

Новости мобилизации (или, как говорится в Донецке, "могилизации"). Российские убийцы утилизировали в Мариуполе еще одного известного донецкого музыканта Александра Бобровского (ранее там же отправили на мясо джазмена Звягинцева).

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А также отправили на смерть несчастного 52-летнего донецкого краеведа Анатолия Жарова, который в свое время прославился тем, что нашел могилу основателя Донецка Джона Юза.

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Жаров поддерживал Россию – Россия отплатила ему тем, что без подготовки отправила как живую приманку под снаряды. Чтобы кадыровцам удобнее было корректировать огонь.



Пророссийский пропагандистский паблик написал о ликвидации краеведа Жарова в боях за Мариуполь / Фото из фейсбука Дениса Казанского



Оккупанты отправили на войну с Украиной музыканта Бобровского вместо пушечного мяса / Фото из фейсбука Дениса Казанского

Не представляю, кем нужно быть, чтобы живя на Донбассе, любить Россию после случившегося. Столько несчастий, смертей, разрушений и издевательств донецкая земля даже от гитлеровцев не терпела.

Те хотя бы донецких ботаников не переодевали в форму и не бросали под советские танки без подготовки. А россияне до этого дошли.

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