"Рускій мір" відплатив фанатам смертю

А також відправили на смерть нещасного 52-річного донецького краєзнавця Анатолія Жарова, який свого часу уславився тим, що знайшов могилу засновника Донецька Джона Юза.

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Жаров підтримував Росію – Росія відплатила йому тим, що без підготовки відправила, як живу принаду, під снаряди. Щоб кадировцям зручніше було коригувати вогонь.



Проросійський пропагандистський паблік написав про ліквідацію краєзнавця Жарова в боях за Маріуполь / Фото з фейсбуку Дениса Казанського



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Не уявляю, ким треба бути, щоб живучи на Донбасі, любити Росію після того, що сталося. Стільки нещастя, смертей, руйнувань та знущань донецька земля навіть від гітлерівців не терпіла.

Ті хоча б донецьких ботаніків не перевдягали у свою форму та не кидали під радянські танки без підготовки. А росіяни до цього дійшли.

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