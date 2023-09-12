Собака, ружье и нападение: в Днепре разразился масштабный скандал

В Днепре разразился масштабный скандал. Любовь Киракасьян заявила, что на закрытой площадке для собак на нее напала кавказская овчарка. Женщина утверждает, что у нее рваные раны на спине, а также психологическая травма.

По словам Любови, хозяева овчарки сами предложили ей погладить собаку. В то же время Амир сначала начал рычать, а потом набросился на женщину и растерзала ей спину.

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Как доказательство Любовь приводит заключение судмедэксперта, который заявил, что причиной легких телесных повреждений на теле женщины могли быть зубы и когти. Теперь Любовь ждет суда и надеется, что владельцев Амира накажут.

Женщина рассказывает, что ее от разъяренного пса спас мужчина. Хозяева даже не пытались унять Амира и оказать Любви помощь.

Что говорит хозяйка овчарки

Наталья Семенченко – хозяйка Амира – рассказала, что прекрасно осознает собственную ответственность за любимца, которого они с мужем увезли из Лисичанска. Именно поэтому по улице собачка ходит только на поводке и в наморднике. Только на площадке для выгула собак Амиру можно бегать. В ту же локацию со своими собаками часто приходит Любовь и ее муж Павел.

Семенченко отметила, что в тот вечер Павел проявлял чрезмерную коммуникабельность к Амиру. Собаки не любят нетрезвых людей, поэтому Амир отошел. Однако Павел последовал за ним. Любовь хотела погладить Амира, но боялась.

На что парень схватил ее руку, потому что хотел доказать, что Амир не навредит ей, и потащил к его морде. Однако пес воспринял это как провокацию и агрессию, встал на козла и с рычанием поцарапал девушке спину,

– рассказывает Семенченко.

Хозяйка Амира рассказывает, что пыталась оказать Любови помощь. Однако она с мужем ушла с площадки. Вдруг пьяный Павел вернулся с ружьем. Он угрожал пристрелить собаку и ударил Наталью прикладом. Впоследствии мужчина изрезал Амира. Песик несколько дней не мог есть.

Что произошло на самом деле установит полиция.